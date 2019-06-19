Туристы стали больше экономить на отдыхе

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туристы в бюджетном и среднем ценовых сегментах стараются как можно больше сэкономить во время отдыха.

«Платежеспособность населения не растет, и туристический рынок это на себе ощущает. И даже несмотря на то, что достаточно активны и успешны продажи по акциям раннего бронирования, все равно динамика спроса не такая высокая, как прогнозировалось в январе-феврале», – сказала Ломидзе ТАСС.

Она отметила рост продаж туров в бюджетном сегменте, которые показывает, что туристы чаще выбирают отели три звезды.

Тенденции к экономии проявляется и в том, что многие туристы, стремясь сократить траты в ресторанах, выбирают тур с полным пансионом, хотя ранее наиболее популярен был вариант, включающий только завтраки.

В АТОР отмечают переток туристов из самостоятельного сегмента в организованный, что также подтверждает тенденцию российских путешественников сэкономить на отдыхе.

«У туроператоров количество клиентов увеличивается, а в самостоятельном сегменте – не очень. Один из таких примеров – Франция, менее ярко на итальянском направлении. Стремясь сэкономить и совместить ограниченный бюджет с желанием отдохнуть, туристы приходят к выводу, что это проще, удобнее и дешевле сделать через туроператора, чем при самостоятельном бронировании. Возможно, это связано с тем, что при самостоятельном бронировании расходы на местах, как правило, выше. Но это версия», – добавила Ломидзе.

Ранее ВЦИОМ узнал у россиян об их планах на предстоящий летний сезон. Так, около 39% опрошенных сообщили, что при наличии возможности провели бы отпуск за границей.

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