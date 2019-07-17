Зеленскому предложили выкупить Крым у России

Украинцы предложили президенту страны Владимиру Зеленскому выкупить Крым и Донбасс у России.

Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства. Так, автор инициативы предлагает Зеленскому обсудить цену за эти регионы с Москвой и затем выкупить их в рассрочку.

«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. «...» Также можно выкупить Крым», – отметил автор петиции.

Подчеркивается, что украинцы ждут от президента смелого решения.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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