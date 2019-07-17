В Туве ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Туве из-за подъема уровня воды в реках, сообщили в региональном МЧС.

По данным Тувинского гидрометцентра, 17 июля из-за обильных дождей уровень воды в реках республики за сутки поднялся в среднем на 8 сантиметров, на 14 сантиметра поднялась вода на Малом Енисее и сейчас уровень составляет 2 метра и 76 сантиметров, при критическом уровне 4 метра 35 сантиметров.

«По прогнозу синоптиков небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели. В целях оперативного реагирования для сил постоянной готовности главного управления МЧС России по Республике Тыва и подчиненных подразделений введен режим «Чрезвычайной ситуации». Организовано проведение регулярных замеров уровня воды», – передает РИА «Новости» сообщили в МЧС.

В ведомстве попросили граждан соблюдать осторожность вблизи рек, а также при переездах через водные объекты. Кроме того, не рекомендуется переезжать реки вброд.

Напомним, в пятницу в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». Причиной остановки машины на реке стал заглохший двигатель.

Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву. В Туве был объявлен траур.