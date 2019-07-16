Митинг на Трубной площади оказался малочисленным

Несанкционированный протестный митинг в Москве на Трубной площади во вторник оказался малочисленным, пишут СМИ.

Ранее оппозиционные кандидаты выводили сотрудников своих штабов, но во вторник, в назначенное время не пришли даже они, передает «Росбалт», который называет цифру в 15 пришедших.

Сами кандидаты, кроме Ильи Яшина, были заняты на итоговых избирательных комиссиях, а их сотрудники так и не вышли на Трубную площадь.

Сами кандидаты были заняты оглашением результатов на избирательных комиссиях, отмечает «Московский комсомолец».

Напомним, в первый день в митинге и незаконном шествии с попыткой штурма Мосгоризбиркома участвовало до тысячи человек. Накануне на Трубную площадь вышли до 500 сотрудников штабов кандидатов. Во вторник не пришел никто.

В понедельник, несмотря на то, что сотрудники Яшина устроили драку с членами движения SERB, полиция задержала только пострадавших.