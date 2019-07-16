Bellingcat обвинил правительство Украины в финансировании неонацистов

Украинское правительство занимается финансированием ультраправых экстремистов при помощи программы «национально-патриотического воспитания» молодого поколения. Об этом сообщается в расследовании группы Bellingcat, известной по своим публикациям об отравлении Скрипалей.

Распоряжением государственных грантов для ультраправых занимается глава департамента национально-патриотического воспитания министерства молодежи и спорта Николай Ляхович, передает «Страна.ua» со ссылкой на расследование Bellingcat.

По этим данным, в 2019 году правительство Украины направило 8 млн гривен (свыше 300 тыс. долларов) на «национально-патриотические образовательные проекты».

«Из них 845 тыс. гривен (более 30 тыс. долларов) идут на программы, которыми руководит ряд филиалов украинских крайне правых групп, включая Национальный корпус, политическое крыло азовского движения (волонтеры, поддерживающие националистический полк «Азов»)... Национальный корпус замешан в многочисленных инцидентах против меньшинств, активистов и полиции. Эта цифра также включает государственное финансирование ... для известной ультраправой организации – C14 (члены организации фигурируют в деле об убийстве украинского репортера Олеся Бузины)», – сообщили в Bellingcat.

Национальный корпус и С-14 в докладе Госдепартамента США были охарактеризованы как «националистические группы ненависти» и как «экстремистские» организации, отмечается в расследовании.

«Решение украинского правительства финансировать [эти] проекты предоставляет группам дополнительный источник легитимности и, кроме того, добавляет дополнительный импульс их общественным усилиям по привлечению молодежи в свои ряды», – говорится в материале.