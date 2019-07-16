В США объяснили перспективы нового СНВ

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может вписаться в новую архитектура контроля над вооружениями, об этом заявил в своих письменных ответах Когрессу США выдвинутый президентом Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

«Продление нового ДСНВ может потенциально вписаться в новые рамки контроля над вооружениями, если в сухом остатке приведет к укреплению безопасности США, наших союзников и партнеров», – заявил Эспер, передает ТАСС.

Ранее один из претендентов на пост президента США Джозеф Байден заявлял, что продлит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), если выиграет президентские выборы в 2020 году.