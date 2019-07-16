Адвокат крымских музеев назвала правильным решение суда по скифскому золоту

Адвокат крымских музеев прокомментировала промежуточное решение апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте.

«Мы считаем, что это хорошее и правильное решение. Мы также уверены, что окончательное решение будет положительным для крымских музеев, поскольку они обладают более вескими правами на предметы», – заявила адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс, представляющая интересы учреждений культуры, передает ТАСС.

Ранее апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте, так как судьям требуется дополнительная информация от сторон относительно прав собственности. После этого представители музеев Крыма предложили суду Амстердама всю информацию о скифском золоте.

Напомним, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.