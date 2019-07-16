Суд Амстердама отложил принятие решения по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама по меньшей мере на полгода отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Из решения инстанции следует, что судьям требуется дополнительная информация от сторон, в частности, относительно прав собственности. В связи с этим вынесение вердикта ожидается через шесть-девять месяцев, передает РИА «Новости».

Все это время скифское золото будет хранить археологический музей Алларда Пирсона.

Ранее во вторник музеи Крыма выразили надежду на справедливое решение суда в Амстердаме и возвращение в регион коллекции скифского золота, поскольку эти артефакты были найдены на полуострове и являются частью его истории.

Коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, незадолго до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В 2017 году министр культуры России Владимир Мединский говорил, что межмузейные отношения с Нидерландами будут прекращены в случае невозвращения скифского золота в Крым.