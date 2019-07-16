Музейщики Крыма предложили суду Амстердама всю информацию по скифскому золоту

Музейщики Крыма готовы предоставить суду Амстердама любую информацию, которая подтверждает право обладания коллекцией скифского золота, заявила директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Мы представим любую информацию и суду Нидерландов, и нашему адвокатскому корпусу. Международное право полностью на нашей стороне. Каждый из наших четырех музеев имеет личный договор с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме», – передает РИА «Новости» слова Умрихиной.

Она добавила, что вся сложившаяся вокруг коллекции ситуация связана исключительно с политикой.



«Я бы сказала, к сожалению, грязной политикой. Директор музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен был иметь мужество выполнить свою миссию как настоящий музейщик, потому что договор был исключительно между музеями. Но, к сожалению, он оказался жертвой обстоятельств, на него идет очень серьезный политический нажим. Но это его право выбора было», – сказала Умрихина.



Она заявила также, что музейщики Крыма требуют допустить их в музей Алларда Пирсона в Амстердаме к коллекции скифского золота, которой необходимо наблюдение реставраторов.



«Нам ничего неизвестно о состоянии коллекции. Нами написаны письма о том, что мы требуем допуска к коллекции, потому что наши предметы, которые мы отправили, требуют наблюдения и вмешательства реставраторов, потому что не может столько храниться коллекция без присмотра фондовиков и реставраторов», – сказала Умрихина.



По ее словам, крымским музейщикам неизвестно при каком климат-контроле хранятся артефакты.



«Вещи абсолютно разные, от золота, до дерева и керамики. Они требуют совершенно разного подхода. Это уже серьезнейшее нарушение международного права по охране культурного наследия. Уровень предметов коллекции имеет мировое значение», – сказала Умрихина.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, незадолго до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В 2017 году министр культуры России Владимир Мединский говорил, что межмузейные отношения с Нидерландами будут прекращены в случае невозвращения скифского золота в Крым.

Напомним, ранее во вторник Апелляционный суд Амстердама по меньшей мере на полгода отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

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