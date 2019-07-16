Черноморский флот сообщил о проходе МРК «Углич» в Средиземное море

Малый ракетный корабль (МРК) «Углич» прошел сквозь проливы Черного моря и присоединился к постоянной группировке ВМФ РФ в Средиземном море, об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«МРК Каспийской флотилии «Углич» завершил прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и вошел в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море», – сообщили в ЧФ, передает ТАСС.

Ранее источник агентства в силовых структурах Крыма сообщал, что в ночь на 16 июля «Углич» прошел через проливы и вошел в Средиземное море. Собеседник отмечал, что в Черное море МРК попал по внутренним российским водным путям из Каспийского моря.

На данный момент на боевом дежурстве в Средиземном море есть еще один МРК проекта 21631 «Великий Устюг» Каспийской флотилии.

Напомним, «Углич» вооружен ракетным комплексом «Калибр». Также на подобные корабли устанавливаются пусковые установки комплекса 3М-47 «Гибка». Длина корабля составляет 75 метров, водоизмещение – 949 тонн, скорость – 25 узлов. Дальность плавания – до 2,5 тыс. миль, автономность – 10 суток.