Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.

Стриженова рассказала в Instagram, что инцидент произошел примерно в 3.50 мск. Она ехала на эфир, находясь на заднем сидении автомобиля, за рулем был водитель.

«И вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг», – написала телеведущая.

Она добавила, что «никогда не знаешь, что ждет тебя впереди», и нужно «ценить каждый день».

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