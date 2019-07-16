Стало известно о появившейся до ситуации с «Дружбой» «грязной» нефти

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа получал нефть с содержанием хлоридов выше нормы 4-12 апреля, тогда как Белоруссия заявила о «грязной» нефти ближе к концу месяца.

НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод, в начале апреля: за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление «грязной» нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Коммерсант».

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин отметил, что следы соединений были в партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа, уточнив, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».

Однако в ЛУКОЙЛе отметили, что отклонения показателя хлорорганики в начале апреля были незначительными, среднесуточные показатели находились в пределах нормы.

«Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было, в связи с этим применение специальных мер не потребовалось. Ущерба для группы ЛУКОЙЛ нет», – сообщили в пресс-службе компании. Однако объяснять, как хлорорганика попала нефть, не стали.

Как сообщил источник издания, поставка нефти с небольшим превышением содержания хлорорганики на НПЗ – стандартная практика. «Таким занимаются все, и это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с «Дружбой», которая на несколько недель фактически остановила экспорт Urals по белорусскому направлению», – сказал он.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было названо намеренным. Белоруссия и ряд других стран приостановили прием нефти из России.

Позже следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти. В итоге были арестованы замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов и гендиректор «Петронефть Актив» Владимир Жоголев.

В июне их еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.