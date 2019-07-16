В Турцию прилетел десятый самолет с компонентами С-400

Минобороны Турции сообщило во вторник о приземлении десятого самолета с компонентами российских ЗРК С-400.

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился десятый самолет на авиабазе Мюртед», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны Турции.

Там не уточнили общее количество самолетов, которые доставят С-400 в Турцию.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Напомним, ранее в понедельник Турция сообщила о прибытии восьмого и девятого самолетов с компонентами С-400.

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