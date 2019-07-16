Пакистан открыл воздушное пространство после конфликта с Индией

Пакистан окончательно открыл свое воздушное пространство для всех коммерческих рейсов после обострения в отношениях с Индией в феврале этого года, сообщила Hindustan Times.

Управление гражданской авиации Пакистана выпустило заявление для пилотов, согласно которому «воздушное пространство Пакистана открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам», передает ТАСС.

Пакистан находится в центре важного авиационного коридора, и ограничения на использование воздушного пространства влияют на сотни коммерческих и грузовых рейсов каждый день, увеличивая время полетов для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний. Перевозчики, использующие воздушное пространство Индии, из-за запрета вынуждены делать внушительный «крюк» вокруг пограничной с Пакистаном территории.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистов. После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот.

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