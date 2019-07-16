В Грузии поддержали выступление своих музыкантов на фестивале в России

«Такие культурные контакты надо всячески поощрять и приветствовать. Это правильный ответ на все эти политические инсинуации», – сказал газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе. Так он оценил концерт грузинской группы Shara, выступившей в России на фестивале «Голос кочевников».

«Бурятия – это далекий от Грузии регион. Он очень интересный и своеобразный. Очень хорошо, если там узнают грузинскую культуру. И наши музыканты тоже обогатятся новой информацией, посетив этот край России», – заявил глава грузинского Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.

Что касается конфликта двух стран, то эксперт назвал это результатом действий политиков. «Кое-кому выгодно, чтобы русские и грузины были разобщены. Последние события в Грузии направлены на то, чтобы поссорить народы, чтобы русофобский украинский майдан перекинулся на Грузию. Им опять это удалось, но грузины уже спохватились», – считает эксперт.

По его оценке, задуматься многих грузин заставила дерзкая выходка журналиста Георгия Габунии, который в эфире канала «Рустави 2» позволил себе выступить с руганью в адрес российского руководства.

«Это было поворотом. Грузины опомнились. То, что происходит – точно было провокацией. Если Москва и Тбилиси сотрудничают на Кавказе, если друг с другом находят общий язык, то третий – Запад – лишний. Грузино-российское сотрудничество на Кавказе решает многое не только для обеих стран, но и всех остальных», – подытожил эксперт.

Напомним, музыкальная группа Shara из Грузии стала участником фестиваля под открытым небом «Голос кочевников» в Бурятии. Как сообщил ТАСС один из участников группы Лука Мебония, «мы в восторге от самого фестиваля, от того, какие гостеприимные люди в Бурятии, от того, что у нас очень много общего – начиная с общей истории, времени, когда мы все жили одной большой семьей, и заканчивая национальной кухней: бурятские буузы и грузинские хинкали очень похожи».

По его словам, группа выступила с двумя концертами в Улан-Удэ, где музыкантов «очень тепло приняли». «Есть желание приезжать сюда снова и снова», – сказал артист. Всего в фестивале «Голос кочевников», который проходил неподалеку от Улан-Удэ 12-14 июля, участвовало более 30 групп из России, Китая, Португалии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии, Индии и Грузии.

Отношения между странами резко ухудшились в конце июня, когда в Тбилиси подверглась нападению российская парламентская делегация, после чего вспыхнули массовые протесты под антироссийскими лозунгами. На фоне этих событий президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию. Однако он не поддержал идею ввести в отношении Грузии другие экономические санкции.