Россия подтвердила предложение по украинским морякам

Россия не отзывала своих предложений по украинским морякам, заявили в российском министерстве иностранных дел.

В МИД добавили, что Москва не видит новой реакции от Киева на эти предложения, кроме негативной, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Россия будет готова освободить украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу украинского МИД Павла Климкина с критикой после того, как тот отверг российское предложение по освобождению украинских моряков, не посоветовавшись с президентом.