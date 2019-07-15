Фестиваль исторической реконструкции об освоении Сибири впервые прошел в Кузбассе

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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...

Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем Средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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            Фестиваль исторической реконструкции об освоении Сибири впервые прошел в Кузбассе

            15 июля 2019, 10:18

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Военно-исторические клубы Сибири впервые собрались в Кузбассе на межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Каменная Книга», который провели на средства президентского гранта и посвятили событиям 17 века, связанным с освоением Сибири.

            Около 100 человек в общей сложности приняли участие в театрализованном сражении у Верхотомского острога на территории музея-заповедника «Томская писаница» и показали, каким был повседневный быт сибиряков три и более столетия тому назад, передает ТАСС.

            По замыслам организаторов прошедшего в субботу межрегионального фестиваля, «Каменная книга» должна стать ежегодным мероприятием, нацеленным на погружение в историю Сибири.

            Под залпы сибирских оружейников и пушечные выстрелы кемеровчане и гости фестиваля «Каменная книга» в Кузбассе смогли погрузиться в атмосферу разных исторических эпох. Военно-исторические клубы из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерова разбили на территории кузбасского музея-заповедника «Томская писаница» настоящий исторический лагерь, который объединил на своих площадках сразу несколько эпох. Здесь можно было познакомиться с викингами, воинами раннего средневековья и сибирскими стрельцами XVI-XVII веков.

            Михаил Минин из омского клуба «Кованая рать – служилые люди Сибири» показывал кемеровским детям «ручницу» – ручную пушку – и рассказывал о том, как века назад проходили будни сибиряков.

            «Основная военная сила тех времен – как раз служилые люди Сибири. Они умели все: от столярного до военного дела, могли поставить острог, устроить быт, охотились, воевали, – это были уникальные люди», – рассказал Минин.

            Гости фестиваля могли поучаствовать в рыцарских турнирах, освоить древние ремесла, оседлать коня и пострелять из лука. Подобные мероприятия проводились впервые и предлагали кемеровчанам новый духовный взгляд на историю, пояснил в свою очередь один из организаторов мероприятия Илья Арефьев.

            «Необходимо показывать не материальную культуру, а именно духовную. Сейчас нет проблемы отлить пушку, сковать меч, пошить костюм. Сложнее интерпретировать эпоху в нужном правильном ключе, показать историю повседневности, рассказать о том, как на самом деле складывалась жизнь в ту или иную эпоху. С помощью формата таких исторических реконструкций это можно сделать лучше всего», – рассказал Арефьев.

            Место для исторического фестиваля выбрано неслучайно: музей-заповедник «Томская писаница» – первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства – располагается севернее города Кемерово недалеко от села Верхотомское. Во второй половине 17 века на этих землях был возведен одноименный Верхотомский острог, чтобы защитить от набегов государственные пашни.

            Накануне фестиваля на территории музея-заповедника даже специально построили точную копию башни Верхотомского острога, у подножия которого и развернулись театральные инсценировки исторического сражения.

            «Копия острога в полную величину будет входить в новый архитектурно-этнографический комплекс «Русские Притомья», который появится на территории «Томской писаницы» к 2021 году. Но сама по себе башня ни о чем не говорит и ничего не значит без таких мероприятий, потому что и башня, и острог будут жить только тогда, когда будут люди, когда будут гореть кузницы, скакать лошади», – рассказал директор «Томской писаницы» Алексей Стоянов.

            По его словам, музей-заповедник сейчас старается уйти от традиционных форм взаимодействия с посетителями – экскурсий, концертных программ – и внедряет интерактивную составляющую в культурно-массовых мероприятиях. «Роль зрителя отходит на второй план, все наши гости – непосредственные участники», – добавил он.

            Идея фестиваля в Кузбассе родилась в местном военно-историческом клубе «Единорог». Его кульминацией стало постановочное сражение битвы у Верхотомского острога, только в нем приняли участие около 70 реконструкторов из исторических клубов Кемерова, Омска, Томска, Новосибирска и других сибирских городов, отметил руководитель проекта Андрей Рей.

            «В этом году мы сделали основной темой XVII век, освоение Сибири. Мы взяли за основу довольно подробные упоминания о конфликте у Верхотомского острога, когда один местный киргизский князек Шалдычко решил пограбить Томские земли – разорял деревни, монастыри и в 1679 году, дойдя до Верхотомского острога, попытался взять его в осаду. Но сотник Старков из Томска его поймал, победил, и набег был отражен», – рассказал Рей.

            Инициатива реконструкторов получила поддержку Фонда президентских грантов в размере почти полумиллиона рублей. Средства гранта направили на организацию постановочного сражения – вооружение, костюмы, доспехи – все доподлинно отражает исторический колорит эпохи и ее событий.

            Зрителями исторической реконструкции стали около 5 тыс. человек. Кемеровчанин Вадим Степанов вместе с семьей впервые присутствовал на таком мероприятии, мужчина отметил, что необычное прочтение истории понятно и детям.

            «Мы живем в Сибири, но, оказывается, так мало знаем о ее истории. В таком формате можно не просто узнать о ней что-то новое, но и в буквальном смысле погрузиться в исторические события, это зрелищно, а главное понятно и нам, взрослым, и детям, которых достаточно непросто увлечь историей в традиционном музейном формате», – сказал гость фестиваля.


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