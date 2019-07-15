Фестиваль исторической реконструкции об освоении Сибири впервые прошел в Кузбассе

Военно-исторические клубы Сибири впервые собрались в Кузбассе на межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Каменная Книга», который провели на средства президентского гранта и посвятили событиям 17 века, связанным с освоением Сибири.

Около 100 человек в общей сложности приняли участие в театрализованном сражении у Верхотомского острога на территории музея-заповедника «Томская писаница» и показали, каким был повседневный быт сибиряков три и более столетия тому назад, передает ТАСС.

По замыслам организаторов прошедшего в субботу межрегионального фестиваля, «Каменная книга» должна стать ежегодным мероприятием, нацеленным на погружение в историю Сибири.

Под залпы сибирских оружейников и пушечные выстрелы кемеровчане и гости фестиваля «Каменная книга» в Кузбассе смогли погрузиться в атмосферу разных исторических эпох. Военно-исторические клубы из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерова разбили на территории кузбасского музея-заповедника «Томская писаница» настоящий исторический лагерь, который объединил на своих площадках сразу несколько эпох. Здесь можно было познакомиться с викингами, воинами раннего средневековья и сибирскими стрельцами XVI-XVII веков.

Михаил Минин из омского клуба «Кованая рать – служилые люди Сибири» показывал кемеровским детям «ручницу» – ручную пушку – и рассказывал о том, как века назад проходили будни сибиряков.

«Основная военная сила тех времен – как раз служилые люди Сибири. Они умели все: от столярного до военного дела, могли поставить острог, устроить быт, охотились, воевали, – это были уникальные люди», – рассказал Минин.

Гости фестиваля могли поучаствовать в рыцарских турнирах, освоить древние ремесла, оседлать коня и пострелять из лука. Подобные мероприятия проводились впервые и предлагали кемеровчанам новый духовный взгляд на историю, пояснил в свою очередь один из организаторов мероприятия Илья Арефьев.

«Необходимо показывать не материальную культуру, а именно духовную. Сейчас нет проблемы отлить пушку, сковать меч, пошить костюм. Сложнее интерпретировать эпоху в нужном правильном ключе, показать историю повседневности, рассказать о том, как на самом деле складывалась жизнь в ту или иную эпоху. С помощью формата таких исторических реконструкций это можно сделать лучше всего», – рассказал Арефьев.

Место для исторического фестиваля выбрано неслучайно: музей-заповедник «Томская писаница» – первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства – располагается севернее города Кемерово недалеко от села Верхотомское. Во второй половине 17 века на этих землях был возведен одноименный Верхотомский острог, чтобы защитить от набегов государственные пашни.

Накануне фестиваля на территории музея-заповедника даже специально построили точную копию башни Верхотомского острога, у подножия которого и развернулись театральные инсценировки исторического сражения.

«Копия острога в полную величину будет входить в новый архитектурно-этнографический комплекс «Русские Притомья», который появится на территории «Томской писаницы» к 2021 году. Но сама по себе башня ни о чем не говорит и ничего не значит без таких мероприятий, потому что и башня, и острог будут жить только тогда, когда будут люди, когда будут гореть кузницы, скакать лошади», – рассказал директор «Томской писаницы» Алексей Стоянов.

По его словам, музей-заповедник сейчас старается уйти от традиционных форм взаимодействия с посетителями – экскурсий, концертных программ – и внедряет интерактивную составляющую в культурно-массовых мероприятиях. «Роль зрителя отходит на второй план, все наши гости – непосредственные участники», – добавил он.

Идея фестиваля в Кузбассе родилась в местном военно-историческом клубе «Единорог». Его кульминацией стало постановочное сражение битвы у Верхотомского острога, только в нем приняли участие около 70 реконструкторов из исторических клубов Кемерова, Омска, Томска, Новосибирска и других сибирских городов, отметил руководитель проекта Андрей Рей.

«В этом году мы сделали основной темой XVII век, освоение Сибири. Мы взяли за основу довольно подробные упоминания о конфликте у Верхотомского острога, когда один местный киргизский князек Шалдычко решил пограбить Томские земли – разорял деревни, монастыри и в 1679 году, дойдя до Верхотомского острога, попытался взять его в осаду. Но сотник Старков из Томска его поймал, победил, и набег был отражен», – рассказал Рей.

Инициатива реконструкторов получила поддержку Фонда президентских грантов в размере почти полумиллиона рублей. Средства гранта направили на организацию постановочного сражения – вооружение, костюмы, доспехи – все доподлинно отражает исторический колорит эпохи и ее событий.

Зрителями исторической реконструкции стали около 5 тыс. человек. Кемеровчанин Вадим Степанов вместе с семьей впервые присутствовал на таком мероприятии, мужчина отметил, что необычное прочтение истории понятно и детям.

«Мы живем в Сибири, но, оказывается, так мало знаем о ее истории. В таком формате можно не просто узнать о ней что-то новое, но и в буквальном смысле погрузиться в исторические события, это зрелищно, а главное понятно и нам, взрослым, и детям, которых достаточно непросто увлечь историей в традиционном музейном формате», – сказал гость фестиваля.