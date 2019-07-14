Доллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля

В России доллар должен стоить 22 рубля 65 копеек, следует из индекса бигмака, подсчитанного журналом The Economist.

Economist, ориентируясь на индекс бигмака, назвал рубль самой недооцененной валютой в мире, его курс к доллару занижен на 64,5%.

Индекс бигмака предполагает паритет покупательной способности на примере бургера Биг Мак от McDonald's. Утверждается, что курсы валют в долгосрочной перспективе должны соответствовать соотношению цен на продукты, передает РИА «Новости».

В США бигмак сейчас стоит 5,74 доллара, а в России – 130 рублей (т.е. чуть дороже 2 долларов)

По индексу бигмака наиболее справедливый курс к валюте США сейчас у шведской и норвежской крон, канадского доллара и израильского шекеля.

В начале года рубль также признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака.

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