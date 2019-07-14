Украинские силовики попытались выбить из командира долг в Донбассе

Пьяные украинские военные избили командира за то, что им задержали выплаты за выполнение боевых задач, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в 30-й отдельной механизированной бригаде, где из-за задержки выплат военные массово начали саботировать приказы и дезертировать, передает «Луганский информационный центр».

В четверг четверо пьяных военных напали на «командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц», сообщили в ЛНР.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

Напомним, ЛНР со ссылкой на свои источники регулярно сообщает о беспорядках, небоевых потерях и конфликтах в рядах ВСУ в Донбассе.

Несколько дней назад женщине-информатору ЛНР выстрелил в живот ее руководитель в отделе кадров одной из частей ВСУ.