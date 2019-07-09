Кадровик ВСУ прострелил живот женщине-информатору ЛНР

Начальник отдела кадров одной из частей ВСУ прострелил живот своей подчиненной, передававшей Народной милиции ЛНР сведения о личном составе части, сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах», – передает «ЛуганскИнформЦентр» слова Филипоненко.

По его словам, начальник отдела кадров, узнав о шпионаже, выстрелил Савушкиной в живот, в результате чего ее отправили в больницу с ранением брюшной полости.

Филипоненко добавил, что «в настоящий момент в подразделениях 54-й бригады работают сотрудники СБУ и военной службы правопорядка».

Напомним, Филипоненко заявлял, что ЛНР получает информацию от доверенного источника в штабе так называемой операции объединенных сил, которую Киев проводит в Донбассе.

В частности, стало известно, что в воскресенье украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД