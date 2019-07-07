Украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о небоевых потерях среди украинских силовиков.

ЛНР ссылается на информацию от доверенного источника в штабе так называемой операции объединенных сил, которую Киев проводит в Донбассе, передает «Луганский информационный центр».

5 июля у рядового 30-й бригады ВСУ Елистарова возникли «идеологические разногласия» с националистами подразделения «Азов». В результате он открыл по «азовцам» стрельбу из автомата. Двое националистов госпитализированы, рядовой задержан,

За день до этого пьяный конфликт между сослуживцемами привел к тому, что «был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады рядовой Жуков», причем командование бригады пыталось списать его смерть на результат обстрела со стороны ЛНР.

Кроме того, 5 июля двое украинских военных 14-й бригады ВСУ получили ранения, неосторожно обращаясь со «штатным оружием».

В июне командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных.

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