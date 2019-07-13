Лидер партии Зеленского заявил о правильных ценностях партии Януковича

Некоторые ценности в Партии регионов были правильными, заявил лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Разумков входил в партию бывшего главы украинского государства Виктора Януковича до 2010 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LB.ua.

По словам Разумкова, он «не шел за ценностями», но некоторые ценности Партии регионов нынешний лидер партии «Слуга народа», поддерживающей президента Украины Владимира Зеленского, «были правильные».