Россияне не стали экономить на мороженом

Снижение доходов не повлияло на покупку россиянами мороженого, свидетельствуют результаты исследования сервиса Rate&Goods.

Как показывают данные сервиса по поиску и выбору товаров в интернете, как минимум раз в неделю мороженое покупают 12% россиян, передает РИА «Новости».

Гендиректор сервиса Роман Майстер отметил, что «на любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять», хотя в целом наблюдается «всеобщая экономия на товарах».

«Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет», – сказал он.

Отмечается, что у мужчин в чеках на тысячу позиций мороженое встречается 53 раза, у женщин – 59.

Данные получены в результате анализа 235 тыс. чеков от 224,5 тыс. пользователей за май–июнь 2019 года.