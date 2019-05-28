Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

Специалисты холдинга «Ромир» в ходе исследования выяснили, что больше всего россияне в этом году экономили на путешествиях.

В 2019 году статьей бюджета граждан России, которая подверглась наибольшей экономии, стали путешествия. Так ответили почти 29% опрошенных.

А вот экономия на еде, которая лидировала в 2018 году, опустилась на второе место. Около 24% опрошенных россиян заявили, что не могут позволить себе купить все, что они хотят, и вынуждены сокращать расходы на питание.

Третью строчку по масштабам экономии заняли расходы на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%. Также люди стали ужимать себя в тратах на развлечения (22% против 6% годом ранее), на деликатесы (20% против 6%), на алкоголь и сигареты (13% против 5%), на рестораны (15% против 4%) и косметику (8% против 1%).

Кроме того, россияне экономят на медицине (7% против 1%), на спорте (7% против 1%) и на транспорте (5% против 1%).

Согласно исследованию, в России прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят. В 2016 году 11% опрошенных признавались, что ни на чем не экономят. В 2017-м таких было уже 18%, а через год показатель вырос до 24%. При последнем исследовании аналогичным образом на этот же вопрос ответили только 17% респондентов.

Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тыс. граждан старше 18 лет, проживающие во всех федеральных округах России.