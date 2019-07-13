Женщина задрала юбку и сняла трусы в московском метро

Опубликована видеозапись, на которой женщина разделась в московском метро.

При этом женщина возмущалась, что на нее обращают внимание, передает РЕН ТВ.

«Насмотреться все никак не могут!» – заявила она.

Сообщается, что женщина попросила мужчину уступить ей место, на что тот спросил, почему он должен это делать. В ответ пассажирка «задрала юбку и спустила нижнее белье и колготки», сообщает телеканал.

Она проехала так несколько станций.