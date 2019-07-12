Госархив литературы и искусства загорелся в Москве

В Москве произошел пожар в здании Российского государственного архива литературы и искусства на улице Выборгской.

«Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом», – сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

В МЧС отметили, что заявка о возгорании в пятиэтажном административном здании поступила по адресу: улица Выборгская, 3, корп. 1.

Около 100 человек эвакуированы из-за сильного задымления на двух этажах здания. В настоящее время проводится разведка места происшествия.

В архиве находится крупнейшее в России хранилище материалов об истории искусства.