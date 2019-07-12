Под Прохоровкой установили монумент в виде разбитого купола Рейхстага

По случаю 76-летия Прохоровского танкового сражения в Белгородской области открыли монумент в виде разбитого купола Рейхстага и советского солдата, водружающего на его вершину Знамя Победы.

Памятник олицетворяет собой разгромленный нацизм и посвящен взятию Берлина советскими войсками в мае 1945 года.

«На священных Прохоровских рубежах мы чтим воинов – освободителей белгородской земли, участников Курской битвы, всех солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Дорогие ветераны, примите низкий поклон за мир, свободу Родины и счастье жизни, за вверенную нам великую Отчизну. В честь ратных свершений сегодня мы открываем на прохоровской земле еще один памятник – купол поверженного Рейхстага как символ навсегда разгромленного нацизма, как утверждение нашей священной правды», – передает ТАСС слова губернатора региона Евгения Савченко.

Комментируя публикацию в немецкой газете «Вельт» (Die Welt) об итогах танкового сражения под Прохоровкой, Савченко посоветовал немецкому журналисту обратиться за живыми воспоминаниями к своим предкам.

«Я призываю презрением ответить на тот выпад, который они сумели сделать в 76-ю годовщину Прохоровского сражения. Мы, ветераны, от лица всех участников Прохоровского сражения, живых и мертвых, не доживших до этого дня, призываем руководство России защитить подвиг вершителей Победы во избежание подобных провокаций», – заявила председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии, ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.

Напомним, ранее немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что публикации немецких СМИ о «незначительном» сражении под Прохоровкой в 1943 году схожи с попытками нацистских генералов в 50-60-х годах «выиграть войну в мемуарах».