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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

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Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
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            Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

            Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей истории   10 июля 2019, 14:14
            Фото: Валерий Морев/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны?

            В понедельник немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф на страницах издания Die Welt заявил о необходимости «снести» памятник победы в Великой Отечественной войне на Прохоровском поле, объяснив свои слова фактом того, что «никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одержала в нем победу».

            Ссылаясь на исследования немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли, Келлерхофф утверждает, что в тот день в районе Прохоровки 86 немецких танков противостояли 672 советским. В результате боестолкновения, по утверждению журналиста, потери Красной Армии составили около 235 танков против 5 у противника. Свои выкладки Келлерхофф строит на архивной аэрофотосъемке поля боя под Прохоровкой, сделанной немецкой авиацией и сохранившейся в одном из американских архивов.

            Ранее некоторые германские историки утверждали, что под Прохоровкой советские войска и вовсе «потерпели сокрушительное поражение».

            Но для того, чтобы историки и журналисты могли профессионально заниматься изучением знаменитого эпизода Курской битвы – Минобороны России рассекретило документы, рассказывающие о военных событиях тех лет на белгородском направлении.  

            Напомним, что сама Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны. Она была крупнейшей танковой битвой в истории, в которой участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Что касается сражения под Прохоровкой – оно было частью оборонительной фазы Курской битвы, по итогам которого планы немцев прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор были успешно сорваны.

            Отметим, что в самой Германии публикация рассуждений Келлерхоффа вызвала негативную реакцию. Так, читатели Die Welt в комментариях к статье потребовали оставить «памятник в покое», пишет РИА «Новости»

            «Установка памятника победы объясняется тем, что погибшие были частью победоносной Красной армии, и каждый театр военных действий был или должен быть увековечен», – подчеркнул читатель издания Klaus Keller.

            «Спасибо Красной армии и спасибо союзникам за освобождение от немецко-фашистского террора. Оставьте памятники в покое», – написал пользователь michaim.

            «Мне очень не нравится эти тенденции и попытки интеллектуальных кругов Германии отнять у России победу 1945 года. Я думаю, что определенные попытки такого рода еще не раз будут предприняты перед празднованием 75-летия победы в следующем году. Но переписать историю будет очень сложно, хотя отдельные политики и журналисты будут стараться», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

            По словам собеседника, в Германии присутствуют тенденции, когда Гитлера и Сталина пытаются представить равноценными злодеями, а действия американцев и англичан в Нормандии показать гораздо значимее, чем взятие советскими войсками Берлина.

            «И этот нарратив существует давно.

            Грустно, что эти попытки переписать историю совершаются с целью вытолкнуть Россию из общей победной истории Второй мировой войны. Как будто советские войска вошли в Европу не как победители и освободители, а как завоеватели.

            Но вряд ли это станет общепризнанной точкой зрения официальной Германии», – полагает Рар.

            «С другой стороны, немецкие политики и общественность просто недостаточно информированы о том, что произошло тогда. Несколько лет назад я ездил в Сталинград-Волгоград вместе с немецкими политиками и очевидно, что только находясь на месте, можно в полной мере осознать, какой подвиг там был совершен советскими солдатами, и насколько он значим для всей мировой истории», – продолжил собеседник.  

            К сожалению, для большинства людей, выросших в западном мире, факторы Сталинграда и Курской битвы, которые на самом деле и остановили немецкое вторжение на Восток, уже ушли в историческое небытие, констатировал Рар.

            Не остались в стороне и российские политики, дав гневную отповедь на слова немецкого журналиста.

            Так, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что провокация Келлерхоффа схожа с провокацией грузинского телеведущего Георгия Габунии.

            «Чем больше мы начинаем реагировать на выходки и провокации таких негодяев как Габуния и Келлерхофф – тем больше среди журналистов появится желающих заработать себе славу на самых святых для людей вещах, – сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД.

            «Келлерхофф заинтересован во внимании широкой общественности и готов для этого задеть чувства всех тех, чьи родственники отдали свои жизни во имя победы. Чем больше людей заденут его слова – тем больше о нем будут говорить в прессе. Именно поэтому он искажает и очерняет значение сакральных памятников нашей истории», – подчеркнул Калашников.

            В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Келлерхофф совершил моральное преступление, покусившись на памятник в Прохоровке.

            «На Западе прекрасно понимают, что ряд исторических событий связывает нашу страну воедино. Одним из таких событий и является битва под Прохоровкой – крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны», – заявил Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

            «Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию, в котором нашло свое отражение тысячелетие истории русского героизма. Подобное отношение к прошлому – это кощунство и аморальное преступление. Его попытки привлечь внимание к себе подобными высказываниями мелочны и не принесут ему широкой известности», – подчеркнул собеседник.

            По мнению сенатора, немецкая сторона, при всей своей осведомленности, не может утверждать наверняка о том, что произошло под Прохоровской 12 июля 1943 года. «Советская же сторона принимала прямое участие в устранении последствий данного сражения, имела действительные основания в точности утверждать, какие потери понесла каждая из сторон, а главное – кто в конце концов вышел победителем из того противостояния», – пояснил Клинцевич.

            Он также напомнил, что западная пресса уже неоднократно была уличена во вбросах фейковой информации, используя дезинформацию, подтасовывание и искажение фактов в своих корыстных целях.

            «И слова Келлерхоффа – не более чем еще одно звено в этой цепи лжи и обмана, провоцирующее конфликты между странами и народами. Потому самому Келлерхоффу я желаю гореть в аду, а его сторонники пусть приедут в Прохоровку, посмотрят на замечательный музей, аналогов которому в мире нет, и сами сделают вывод об этом историческом событии», – заключил Клинцевич.


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