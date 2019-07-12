В Кремле указали на перегибы в применении закона об оскорблении госсимволов

В применении закона об оскорблении государственных символов и институтов фиксируются перегибы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что в Кремле следят за правоприменительной практикой. «Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области (в применении закона об оскорблении госсимволов – прим. ВЗГЛЯД) в том случае и месте, где они случаются», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин уже затрагивал этот вопрос в ходе прямой линии в июне. Тогда глава государства отметил, что речь в законе идет не о критике власти, а о борьбе с оскорблением символов государства. При этом глава государства согласился с тем, что «никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня».

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Президент поручил Генпрокуратуре обратить внимание на то, чтобы правоприменительная практика соответствовала смыслу этого закона. Сообщалось, что прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.

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