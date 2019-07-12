Заместитель генпрокурора Малиновский подал в отставку

Заместитель генпрокурора России Владимир Малиновской написал заявление об уходе в отставку по состоянию здоровья, рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление», – передает РИА «Новости» слова источник, уточнившего, что причиной увольнения стало состояние здоровья 67-летнего замгенпрокурора.

Генпрокуратура пока эту информацию не подтвердила.



Отметим, что в мае на пенсию ушел еще один заместитель Юрия Чайки – 68-летний Иван Сыдорук.

Владимир Малиновский Родился в 1952 году в Рязани. В 1976 году окончил Воронежский ордена Ленина государственный университет им. Ленинского комсомола по специальности «Правоведение». Работал на различных должностях в прокуратуре Астрахани, Хабаровского края и Еврейской АО, с 2006 года – заместитель генерального прокурора.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.

Государственный советник юстиции 1 класса.