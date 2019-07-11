«Единая Россия» пообещала работать вместе с Развожаевым на благо Севастополя

«Единая Россия» поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и будет работать вместе с ним на благо города-героя, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По словам секретаря генсовета партии, отставка бывшего губернатора города-героя Дмитрия Овсянникова закономерна.

«На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

По его мнению, главная задача, которая стоит перед врио губернатора Севастополя, заключается в улучшении качества жизни жителей города. «Сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество важнейших задач, главная из которых – улучшение качества жизни севастопольцев. Необходимо, чтобы каждый представитель власти на своем участке делал все возможное, чтобы развивать Севастополь», – считает он.

«Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперед. Это основная цель «Единой России» в городе – герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя», – заключил Турчак.

В четверг президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя и назначил врио главы города Михаила Развожаева.

Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба ОНФ с декабря прошлого года. С октября 2014 по октябрь 2018 года был замминистра России по делам Северного Кавказа. Осенью прошлого года занимал должность врио главы Хакасии. Эксперт отмечал, что Развожаев показал современный подход в работе на этом посту.