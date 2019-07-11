Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.

«Действия на Тевтонском кладбище в рамках следственных поручений по делу Орланди завершились в 11.15 (12.15 мск). Поиски дали отрицательный результат: ни останков, ни погребальных урн найдено не было», – сообщил временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

По его словам, в склепе принцессы Софии фон Гогенлоэ обнаружили подземное помещение с приблизительной площадью 4х3,7 метра. Оно оказалось пустым. Также никаких останков не обнаружили в могиле принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской, пишет РИА «Новости».

Вскрытие могил согласовал суд государства-города Ватикана. В процедуре принимали участие около 20 человек. Отмечается, что родственникам принцесс заранее сообщили о необходимости вскрытия, и они позволили это сделать в рамках сотрудничества со Святым престолом.

22 июня 1983 года Эмануэла Орланди, отец которой был ватиканским подданным, исчезла при таинственных обстоятельствах. Перед этим она позвонила сестре и рассказала, что получила выгодное предложение по рекламе косметики. Дело Орланди, которое вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах, все еще считается одной из самых загадочных историй исчезновения.

Сначала исчезновение девочки связывали с пропажей ее сверстницы Миреллы Грегори, которая пропала в тот же год в мае, но позже от этой мысли отказались.

Эту историю вновь вспомнили тогда, когда в октябре 2018 года во время ремонтных работ в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Италии были обнаружены «фрагменты человеческих костей» и появилось предположение об их связи с делом Орланди. Впрочем, экспертиза показала, что останки принадлежат мужчине, который умер еще до рождения Орланди.