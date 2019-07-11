Прокуратура проверила указавшего доход в 3 копейки депутата

Депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш (ЛДПР), указавший доход за 2018 год в три копейки, скрыл более 92 тыс. рублей заработка, сообщила региональная прокуратура.

Труш, согласно поданной за 2018 год декларации, имеет в собственности квартиру в 49,1 кв. метра, транспортных средств в документе не значится, передает РИА «Новости».

В декларации 2017 года у депутата вообще не был указан доход.

«Надзорными мероприятиями установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 92 тыс. рублей. В нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» полученный доход депутатом Законодательного Собрания области в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год не указан», – сообщила прокуратура Амурской области.

Прокурор региона Руслан Медведев внес представление председателю Заксобрания области для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Труш сообщал, что трудится в региональном парламенте на общественных началах, а зарабатывает заказами по дизайну интерьера.