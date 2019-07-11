Экс-замглавкома ВВ МВД Варчука арестовали по новому делу

Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-замкомандующего внутренними войсками МВД Вячеслава Варчука по новому уголовному делу.

«Суд избрал в отношений Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Газета «Коммерсант» пишет, что Варчука вернули в СИЗО из колонии, где он должен был отбывать наказание, и предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, в июле 2018 года суд отправил признанного виновным во взяточничестве экс-заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД Вячеслава Варчука в колонию на шесть лет, а также лишил его генеральского звания.

Ранее Московский гарнизонный военный суд признал Вячеслава Варчука виновным в получении взятки в размере 10 млн рублей.

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