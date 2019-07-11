Экс-замглавкома ВВ МВД Варчука арестовали по новому делу

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НОВОСТЬ ЧАСА:В жилом доме в Москве произошел взрыв
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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему
Россия накажет Грузию без санкций
Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов
Москву и Киев может объединить газовая труба
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Этническая преступность и национальный суицид
Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
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Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме
Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседаниеПодробности...
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
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