В Харькове восстановили памятник Жукову

В Харькове восстановили ранее поваленный националистами бюст советского маршала Георгия Жукова, сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Как и обещал, сегодня вернули на место», – написал Кернес в Facebook.

Напомним, 2 июня в Харькове протестующие снесли памятник маршалу Совестского Союза Георгию Жукову неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия мэров Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова). Кернес позже заявил, что восстановит памятник.

Маршал Жуков после Великой Отечественной войны был главкомом Сухопутных войск Вооруженных сил СССР, после этого – с июня 1946 по февраль 1948 года – командовал Одесским военным округом.

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.