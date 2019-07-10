Немецкий историк оспорил статью в СМИ Германии о сражении под Прохоровкой

Немецкий историк и автор книги «Курск 1943. Величайшая битва Второй мировой войны» Роман Тёппель заявил, что в статье газеты Die Welt про танковое сражение под Прохоровкой допущено множество неточностей.

«Статья господина Келлерхоффа в Die Welt содержит ряд ошибок», – сообщил специализирующийся на истории военных операций Второй мировой войны в 1939-1945 годах, танковой доктрине и развитии данного вида войск в нацистской Германии в 1925-1945 годах Тёппель.

По его словам, в советской трактовке сражения под Прохоровкой сомневается целая группа историков: немец Карл-Хайнц Фризер, британец Робин Кросс, американец Джордж Найп и другие. Они пытаются оспорить значимость одного из крупнейших сражений еще с начала 1990-х, пишет РИА «Новости».

«Неверно и то, что пишет г-н Келлерхофф. Немецкие аэрофотоснимки района Прохоровки не были обнаружены Беном Уитли только сейчас. Крис Лоуренс уже напечатал эти аэрофотоснимки в 2015 году в своей книге «Курск: Прохоровская битва», – рассказал Тёппель.

Историк считает, что «действительно, 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупное танковое сражение», которое «не было гигантским, как это описывалось в советской литературе», однако в нем участвовали «589 советских танков и самоходных орудий против 218 немецких танков и самоходных орудий, всего 807».

Он добавил, что, несмотря на неожиданность атаки для немцев, сражение закончилось «тяжелым поражением для Красной армии». Он уверен, что оно «не изменило ход и исход Курской битвы, потому что наступление было уже проиграно для немцев в это время». При этом историк считает, что «недостаточное исследование местности боя» и «упущенный из виду» свой же ров для защиты от наступления немцев, в котором «захлебнулась энергичная атака сильнейшего советского ударного подразделения, 29-го танкового корпуса» стали большими просчетами советского командования.

Тёппель рассказал, что после долгих лет исследований пришел к выводу, что «общие потери на советской стороне составили 196 танков и самоходных орудий», а «упомянутая в статье Келлерхоффа цифра 235 слишком высока и основана на ранних сообщениях, которые впоследствии были пересмотрены».

«Две танковых дивизии СС Leibstandarte и Das Reich потеряли безвозвратно всего пять танков, в том числе в Leibstandarte потеряли четыре танка IV и ни одного Tiger, что тоже является ошибкой в статье Уитли и Келлерхоффа. В Das Reich потеряли один танк III. Кроме того, немцы потеряли 17 бронетранспортеров в качестве общих потерь, которые советская сторона считала за танки», – заявил немецкий историк.

Ранее немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что публикации немецких СМИ о «незначительном» сражении под Прохоровкой в 1943 году схожи с попытками нацистских генералов в 50-60-х годах «выиграть войну в мемуарах».