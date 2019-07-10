«Всероссийский студенческий корпус спасателей» ликвидирует последствия ЧС в Тулуне

В среду студенты-спасатели Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» под руководством МЧС России приняли участие в разборе завалов из разрушенных домов на улице Гидролизной в городе Тулун.

50 студентов-спасателей из Москвы, Кемеровской, Рязанской и Свердловской областей, Республики Северная Осетия-Алания находятся в зоне ЧС уже третий день.

Из-за большого количества задач, добровольцы разбиты на несколько оперативных групп – в круглосуточном режиме дежурные оперативного штаба анализируют все поступающие от жителей запросы и направляют группы добровольцев по адресам, в том числе на автотранспорте ВСКС, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С помощью генераторов, тепловых пушек, помп ведется откачка воды из детских садов и административных зданий. 10 июля работы проводились в детском саду «Лучик», произведена расчистка территории водозабора, выкопаны траншеи для отвода воды, продолжается сбор мусора с проезжей части и оказание социальной и гуманитарной помощи пострадавшим жителям.

Один из основных запросов, приходящих на пульт дежурного – это обращения местных жителей, в основном пенсионеров, отказавшихся покидать свои дома, когда в город пришла стихия. Такие заявки обрабатываются в первую очередь.

Отдельное внимание уделяется доставке жизненно необходимой питьевой и технической воды жителям, проживающим в домах, которые оторваны от всех коммуникаций. К сожалению, таких домов пока большинство. На многих улицах (и в самих жилых домах) уровень воды настолько высок, что добровольцы помимо своего оборудования используют более мощную технику администрации и профессиональных служб.

Для координации действий и более успешного решения задач спланировано ежедневное участие руководителя группировки ВСКС в оперативных совещаниях представителей всех служб, задействованных в ликвидации ЧС.