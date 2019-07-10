Испанский суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего мужчины

Суд Валенсии установил, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом 43-летнего Хавьера Санчеса Сантоса.

Выросший в Валенсии Хавьер Санчес Сантос утверждает, что Хулио Иглесиас является его биологическим отцом. Мать мужчины – португальская танцовщица Мария Эдите Сантуш, передает РИА «Новости».

Сообщается, что частный детектив смог найти генетический материал ДНК прямого родственника Иглесиаса по мужской линии в мусорном контейнере в Майами. Анализы подтвердили кровное родство певца с Сантосом, утверждало обвинение. При этом сам Иглесиас отказался добровольно сдавать материал для теста ДНК.

В суде первой инстанции доказательства отцовства сочли достаточными. В качестве одного из аргументов, на основании которого было вынесено решение, суд назвал отказ певца «обеспечить возможность проведения биологического анализа», несмотря на то, что «имеются доказательства, что в приблизительное время зачатия заявителя имелись определенные контакты между матерью последнего и ответчиком».

Судья добавил, что контакты состоялись в 1975 году в Сан-Фелиу-де-Гишольс (Каталония). По его словам, Сантуш во время слушаний смогла предоставить «очень конкретные данные о расположении и внутренней планировке коттеджа», где в это время проживал Иглесиас. Также суд обратил внимание на внешнее сходство Сантоса и Иглесиаса.

В постановлении сообщается, что решение суда можно оспорить в течение 12 дней. При этом защита Иглесиаса настаивает на том, что обвинение получило доказательства незаконным путем.

Адвокат певца Фернандо Фаломир рассказал, что артист собирается оспорить решение суда Валенсии. Следующей инстанцией должен стать Провинциальный суд Валенсии.

«Мы, безусловно, уважаем решение судьи, но мы с ним не согласны. Выступала только мать, других доказательств не было. Ее заявления не должны были принимать во внимание для оценки иска», – заявил адвокат.

Он также прокомментировал отказ Иглесиаса сдавать материал для анализа ДНК.

«Отказ не был таковым, как квалифицировал судья. Для того, чтобы сдать такой анализ, надо иметь другие обоснованные доказательства. Поэтому мы изначально требовали решить процессуальные вопросы. Если было бы принято решение о продолжении дела, то господин Игласиас анализы бы сдал», – добавил Фаломир.

Ранее стало известно, что сын артиста певец Энрике Иглесиас скрывает подробности своей личной жизни, потому что в детстве всегда находился под прицелом фото- и видеокамер, так как был сыном двух знаменитостей: Хулио Иглесиаса и телеведущей Исабель Прейслер.