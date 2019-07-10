Глава Росприроднадзора рассказала, как изменилась структура мусора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что за 20-25 лет органический мусор на полигонах сменили мелкая упаковка и одноразовые вещи.

«Вообще, у нас резко изменилась структура потребления за последние 20-25 лет. Если раньше преимущественно была все-таки органика, то сейчас – мелкая тара и одноразовые пластиковые вещи», – передает РИА «Новости» слова Радионовой.

Также, по ее словам, дешевые рыболовные сети стали заметным загрязнителем водоемов.



«Еще пример, в детстве я любила рыбалку и мастерила рыболовные снасти сама, потому что их не было в магазинах. Сейчас снасти ничего не стоят, поэтому их сразу прямо на берегу и выбрасывают», – рассказала глава Росприроднадзора.

Напомним, в конце июня куратор проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова заявила, что мусор на берегах озера, многочисленные турбазы и туристы – все это привело к тому, что вода Байкала стала мутной и непригодной для питья.