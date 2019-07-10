Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов утром в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,01%, до уровня в 2822,79 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,25% и составил 1391,42 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.