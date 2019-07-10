Простоявшая 55 лет в очереди за жильем женщина получила отказ

Жительница Улан-Удэ получила отказ на жилье, в очереди на которое она простояла с 1964 года, сообщает прокуратура Бурятии.

Женщина 55 лет стояла в очереди на улучшение жилищных условий. На данный момент она занимает вторую позицию в очереди, передает РИА «Новости».

Однако администрация города отказала женщине в предоставлении квартиры, обосновав это тем, что она не имеет статуса малоимущей.

В прокуратуре выдвинули иск в отношении горадминистрации в интересах местной жительницы. Правоохранители потребовали признать за женщиной права на жилье и обязать местные власти предоставить ей квартиру в течение трех месяцев. Отмечается, что иск прокуратуры судом был удовлетворен.