Посольство России отреагировало на сведения о «третьем подозреваемом» в деле Скрипалей

Заявления британских СМИ о возможном «координаторе» нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея и его дочь Юлию Скрипаль невозможно проверить, эти утверждения голословны, сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

«Эти материалы [опубликованные] Би-Би-Си основываются, как и прежде, на результатах «изысканий» не вызывающей доверия группы Bellingcat, а также анонимных источников журналиста Марка Урбана, проверить которые невозможно. Их содержание предсказуемо вызывает многочисленные вопросы», – сказал представитель посольства, передает РИА «Новости».

В опубликованных статьях нет подтверждений материалами, хотя бы похожими на оригинальные документы, отметил представитель дипмиссии.

«Вместо этого общественности предлагается верить им на слово. При этом сам факт пребывания некоего лица в начале марта 2018 года в Лондоне подается как неоспоримое доказательство его причастности к инциденту», – сказал он.

Публикации никак не проясняют, что именно произошло в Солсбери, добавил представитель посольства.

«Их очевидная цель – поддерживать на плаву тему «причастности России» к инциденту, при этом отвлекая публику от лежащих на поверхности вопросов, на которые у британских властей нет ответов», – пояснил он.

Скотланд-Ярд не комментирует эти публикации и проводит расследование по нескольким направлениям, добавил представитель посольства.

«Предлагаем читателям самостоятельно оценить, как с этим соотносятся новые требования британских властей к России относительно признания ответственности и привлечения «подозреваемых» к суду», – заключил он.

Ранее британские СМИ со ссылкой на организацию Bellingcat сообщили, что третьим подозреваемым по делу об отравлении Скрипалей является офицер ГРУ Денис Сергеев, якобы фигурировавший под именем «Сергей Федотов». В конце июня Би-би-си опубликовало материалы, повторяющие февральские статьи о Федотове.

Напомним, в марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери.

Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия, и осенью назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – ими якобы являются Руслан Боширов и Александр Петров.

Тема Скрипалей также обсуждалась российским президентом Владимиром Путиным и британским премьером Терезой Мэй в ходе саммита G20 в Осаке.