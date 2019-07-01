Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Ильина доставили на территорию России в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России, сообщается на сайте ведомства.

«Ильин, являясь председателем правления ОАО КБ «Тройка» (далее Банк), в составе организованной группы, подобрал не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность фиктивные организации», – отмечается в сообщении.

С августа 2008 по сентябрь 2009 года сообщники Ильина изготовили комплекты подложных документов на получение фиктивными организациями в банке кредитов и передали их сотрудникам кредитного отдела.

«Обвиняемый, используя свое служебное положение, одобрил выдачу кредитов. На основании заключенных кредитных договоров со счета Банка на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены денежные средства на общую сумму 52,5 млн рублей, которые были похищены», – уточняет генпрокуратура.

Ильин был задержан в октябре 2018 года в Черногории.