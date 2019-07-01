Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.

«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?» – сказал Данилюк в ответ на вопрос о необходимости введения визового режима с Россией, передает ТАСС.

Данная тема обсуждалась и при бывшем президенте Петре Порошенко. В начале 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что его ведомство ведет работу по подготовке визового режима и ожидает соответствующего политического решения.

«Только визовый режим с Российской Федерацией будет эффективным и позволит нам контролировать, кто и как въезжает из России», – заявлял он.

Прежняя украинская администрация ввести визовый режим с Россией не успела, однако были внесены изменения в порядок пересечения границы (биометрический контроль и наличие документов, подтверждающих цель визита).