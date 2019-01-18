Климкин объявил о планах ввести визовый режим с Россией

Украина готовится к введению в действие визового режима с Россией, сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Только визовый режим с Российской Федерацией будет эффективным и позволит нам контролировать, кто и как въезжает из РФ», – цитирует ТАСС выступление Климкина на пресс-конференции по итогам работы в 2018 году.

Он отметил, что для этого нужно политическое решение, а пока МИД готовится.

«Мы просчитали, сколько нам нужно дополнительных усилий – и консульских, и технических, чтобы это запустить», – добавил он.

Климкин рассказал, что для начала нужно разработать программное обеспечение, необходимое для внедрения электронной системы предварительного уведомления о поездке граждан России на Украину.

Он считает, что вводится должен только биометрический визовый режим, передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы справиться с биометрическим визовым режимом, нам необходимо дополнительно около 70 консулов в самом начале. Потом, конечно, мы снизим это количество. Это чтобы всем было понятно, какие усилия необходимо задействовать», – пояснил он.

Сейчас при въезде на Украину россияне должны пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

В октябре прошлого года Климкин уже говорил о необходимости введения биометрических виз для россиян. Этот вопрос обсуждался в Верховной раде и в 2017 году. Тогда в Кремле предупреждали, что визовый режим превратится в проблему главным образом для украинцев, поскольку Россия ответит на такой шаг зеркально.