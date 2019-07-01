В Сети появилось видео модернизированной винтовки Мосина, показанной на форуме «Армия-2019».

Винтовка была показана в новом обвесе, увеличившем точность стрельбы в полтора раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТК «Звезда».

«Основная задача – повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка», – рассказал представитель предприятия «Оверхол-ПРО» Дмитрий Суворов.

Он отметил, что винтовку, переделка которой стоит около 60 тыс. рублей, Росгвардия планирует использовать при начальной подготовке снайперов.

Напомним, в четверг, 24 июня гендиректор компании «Промтехнология» Владимир Злобин заявил, что разработчик высокоточной винтовки ORSIS Т-5000 ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового снайперского оружия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД