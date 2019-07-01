Выражение лица Мэй на встрече с Путиным назвали «изюминкой» G20

Выражение лица британского премьер-министра Терезы Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке не может не вызвать улыбку, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Наш президент, я считаю, проявил себя с наилучшей стороны. Он очень умело, грамотно, дипломатично вел беседы со всеми участниками саммита. Я имею в виду даже встречу с Терезой Мэй, где он показал себя очень достойным политиком, который не опустился до того, до чего дошла сама Тереза Мэй», – приводит его слова РИА «Новости».

«Ее каменное лицо на встрече с Владимиром Путиным – «изюминка» этого саммита, которая вызывает улыбку», – отметил Джабаров.

Напомним, встреча Путина и Мэй прошла на саммите G20 в японской Осаке. Мэй на встрече заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно. Кроме того, она пригрозила, что Британия ответит на любое использование химического оружия в Сирии. В Кремле сообщили, что Мэй получила «необходимые ответы со стороны российского президента» о деле Скрипалей.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Мэй проходила жестко и с глазу на глаз. Он также подчеркнул, что британская сторона до сих пор не представила никаких доказательств своим обвинениям в адрес России по «делу Скрипалей».