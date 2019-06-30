Песков раскрыл детали жесткого разговора Путина и Мэй на G20

Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй «на полях» саммита G20 в Японии проходила жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Песков подтвердил, что Мэй действительно «в достаточно жесткой форме» говорила о деле Скрипалей. Президент Путин в свою очередь доходчиво объяснил ей все, что требовало объяснений, отметил представитель Кремля, напомнив, что британская сторона до сих пор так и не представила никаких доказательств того, что Скрипали были отравлены.

«Не представила [доказательств] ни нам, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном. Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы. Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее», – приводит его слова РИА «Новости».

«Поэтому эта часть беседы была действительно жесткая, она была предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз, только в присутствии переводчика», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, встреча Путина и Мэй прошла на саммите G20 в японской Осаке. Мэй на встрече заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно. Кроме того, она пригрозила, что Британия ответит на любое использование химического оружия в Сирии. В Кремле сообщили, что Мэй получила «необходимые ответы со стороны российского президента» о деле Скрипалей.