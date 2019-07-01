Стали известны цены самого дорогого и дешевого отдыха на море

Специалисты онлайн-сервиса по продаже туристических путевок изучили цены на самые дорогие и дешевые туры на море, которые россияне покупали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

Специалисты Travelata.ru проанализировали данные продаж путевок и выяснили, что самый дешевый тур, купленный в этим летом в Москве, стоил 5 990 рублей. Во столько двоим туристам обойдется ночь в Адлере в отеле «две звезды» с завтраками, передает РИА «Новости».

За 16 дней отдыха двух взрослых и троих детей на греческом Корфу в четырехзвездочном отеле по системе «ультра все включено» москвичи заплатили 773 тыс. 320 рублей.

В Петербурге за тур в Адлер в гостевом доме с завтраками и ужинами один турист заплатит 6 990 рублей, а трое взрослых и ребенок из Северной столицы за 13 ночей на Родосе в отеле «четыре звезды» с системой «все включено» заплатят 433 тыс. 196 рублей.

Самый дешевый тур, купленный в Екатеринбурге, стоил 8 601 рубль. Столько заплатит один турист в Лазаревском за две ночи в отеле категории «одна звезда» без питания. 284 тыс. 132 рубля обойдется поездка в Лимассол (Кипр) для двух взрослых и одного ребенка на 13 ночей в отель категории «четыре звезды» с системой питания «все включено».

В Казани самые дешевые и дорогие путевки были куплены в Турцию. За 21 067 рублей житель Татарстана полетит на три ночи в Мармарис в отель категории «четыре звезды» на «все включено». А за 284 тыс. 962 рубля двое взрослых и трое детей поедут отдыхать на девять ночей в Белек в «пятерку» с системой питания «ультра все включено».

В Краснодаре 26 тыс. 612 рублей двое туристов заплатят на четыре ночи в Кемере в отеле категории «четыре звезды» с системой питания «все включено». Почти в десять раз больше пришлось заплатить четырем взрослым за две недели в Сиде в «пятерке» с системой питания «ультра все включено».

Напомним, в минувший четверг в Ростуризме сообщили, что в первые два месяца лета недельный отдых в Крыму обойдется минимум в 30 тыс. рублей на двоих.