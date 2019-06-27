Названа минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму

В первые два месяца лета недельный отдых в Крыму обойдется минимум в 30 тыс. рублей на двоих, заявили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что Крым обойдется туристам дешевле, чем Кипр, Болгария и даже Турция, передает РИА «Новости».

«Сегодня средняя загрузка средств размещения в Крыму превышает 60%, а в ряде регионов – 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля», – говорится в сообщении Ростуризма.

В период на июнь-июль минимальная стоимость отдыха в Крыму на семь дней составит от 30 тыс. рублей. Сюда входят перелет, проживание в трехзвездочном отеле, трансфер, страховка, завтраки и ужины на двух человек.

С 1 августа минимальная стоимость отдыха в Крыму уже на одного человека составит 30 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, узнав об их планах на предстоящий летний сезон. 31% респондентов для отдыха предпочли Крым. При этом власти Крыма отмечают, что полуостров становится востребован среди иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько сейчас стоит отдых в Крыму и чем он отличается от других курортов.

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